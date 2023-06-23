"РБ Спорт": нападающий "Краснодара" Кордоба в сфере интересов клубов из Саудовской Аравии

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Форвард сборной Колумбии и "Краснодара" Джон Кордоба может продолжить свою карьеру в Саудовской Аравии.
Фото: РИА Новости
Как сообщает источник, нападающий "Краснодара" Джон Кордоба попал в сферу интересов команд из Саудовской Аравии. Отмечается, что сам колумбиец не против смены клубной прописки. "Быки" могут отпустить своего футболиста за 12-15 миллионов евро.

30-летний Джон Кордоба является игроком "Краснодара" с лета 2021 года. Его действующее соглашение с "быками" рассчитано до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость колумбийского форварда в 11 миллионов евро.

В минувшем сезоне Джон Кордоба принял участие в 37-ми матчах "Краснодара". Южноамериканский нападающий сумел записать на свой счет 31 балл за результативность – 20 забитых мячей и 10 голевых передач.

Источник: "РБ Спорт"


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