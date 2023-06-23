По сведениям СМИ, наставник "Пари НН" Сергей Юран попросил руководство нижегородцев приобрести 33-летнего российского форварда Кирилла Панченко, защищающего цвета "Арсенала" из Тулы.
Кирилл Панченко играет за "Арсенал" с 2020 года. В майке тульского коллектива россиянин сыграл 65 поединка. В них он сумел 13 рах поразить ворота соперников оружейников, а также записать в свой актив 8 голевых пасов. В завершившемся розыгрыше Первой лиге туляки финишировали на 13-й строчке. Панченко забил 9 мячей и оформил 6 ассистов в 32 играх. Отметим, что ранее футболист защищал цвета столичных ЦСКА и "Динамо".
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Журналист Карпов: Юран попросил "Пари НН" приобрести Кирилла Панченко
Российский футболист Кирилл Панченко может перейти в "Пари НН".
Фото: ТАСС