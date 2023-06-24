- Денис приходил в команду на полгода — познакомиться, помочь команде остаться в премьер-лиге. Собственно, он помог, потом у него было несколько повреждений, поэтому не смог в концовке выступить за наш клуб. Я хотел его только поблагодарить за то, что передал опыт молодым футболистом. Где-то своим юмором смог сплотить команду и добавить в концовке нам сплочения, - приводит мнение Гоцука "Матч ТВ".
"Пари НН" сумел заработать 31 очков по итогам 30 туров национального первенства. Набранное количество турнирных баллов позволило дружине Сергея Юрана финишировать на 13-й позиции. Коллектив одержал 8 побед в 30 играх встречах. Также в активе нижегородцев 7 ничьих и 15 поражений. Команда забила 34 мяча, пропустив при этом 48 голов.
По регламенту нижегородский коллектив должен был играть в стыковых играх. Их соперником стала "Родина" из Москвы. В первой игре нижегородцы разгромно обыграли своего соперника, отправив в их ворота 3 безответных мяча. В ответном поединке москвичи проиграли со счетом 2:0. Это позволило команде остаться в РПЛ. Российский хавбек Денис Глушаков пополнил состав "Пари НН" только зимой. В майке нижегородского коллектива игрок провел 9 встреч, в которых забил 1 гол. Недавно Денис и клуб досрочно прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.
Гоцук – о Глушакове: где-то своим юмором смог сплотить команду
Российский футболист "Пари НН" Кирилл Гоцук поделился своими соображениями по поводу Дениса Глушакова.
Фото: "Матч ТВ"