"С Марцелом мы друзья, он хороший специалист. Я не то что думаю, я уверен, что он проявит себя в "Динамо". Он хорошо общается с игроками, поэтому у него все получится. Передаю ему привет, желаю удачи и побед в каждом матче", - цитирует Писарского "СЭ".
Напомним, 22 июня столичное "Динамо" объявило о назначении на пост главного тренера клуба чешского специалиста Марцела Лички, который возглавлял "Оренбург" последние три года. Нападающий Владимир Писарский играл под руководством Лички до зимы этого года, после чего перебрался в самарские "Крыльев Советов".
В минувшем сезоне "Оренбург" финишировал в турнирной таблице чемпионата России выше московского "Динамо", наврав 46 очков и заняв итоговое седьмое место в российской Премьер-лиге. В активе "бело-голубых" 45 набранных баллов и девятая строчка по итогам сезона.
Писарский: не то что думаю, я уверен, что Личка проявит себя в "Динамо"
Форвард "Крыльев Советов" Владимир Писарский уверен, что новый главный тренер "Динамо" Марцел Личка проявит себя в московском клубе.
Фото: ФК "Оренбург"