- Сборы всегда тяжелые. Мы будем реагировать на то, что происходит с командой. У нас есть план, который может корректироваться. Будем игроков делить на группы, у нас мало травмоопасных футболистов сейчас. Молодые большую нагрузку получают, ветераны более в щадящем режиме работают. Хотя все ветераны: и Денис Кулаков, и Эрик Бикфалви, и Егор Филипенко - рвутся в бой, не хотят сдавать позиции, а хотят очень хорошо тренироваться.
"Урал" финишировал в минувшем сезоне российской Премьер-лиги на итоговой 11-й строчке в турнирной таблице. Подопечные Виктора Гончаренко на 6 очков оторвались от зоны стыковых матчей за право остаться в РПЛ на будущий сезон. Также екатеринбургский коллектив дошел до второго раунда финала Пути Регионов Кубка России, в котором уступил со счетом 2:1 будущему участнику суперфинала "Краснодару". Сезон 2023/2024 "шмели" начнут двумя домашними поединками подряд. В первом туре чемпионата России 27 июля "Урал" сыграет против московского ЦСКА, а во втором примет "Пари Нижний Новгород". На выезде уральцы сыграют только в третьем туре РПЛ - с "Оренбургом".
Источник: "Матч ТВ"
Гончаренко: сборы всегда тяжелые. Но все ветераны рвутся в бой, не хотят сдавать позиции
Наставник "Урала" Виктор Гончаренко рассказал, как проходят сборы команды.
Фото: ФК "Урал"