– Есть в ЦСКА второй вратарь — это Влад Тороп. Он хороший. Еще у нас есть Помазун, который был в аренде в "Урале". Он тоже неплохо стоит. У него хороший рост, кондиции, смелый голкипер. Уверен, что Помазун заменит Акинфеева, – передает слова Пономарева Legalbet.ru.
37-летний Игорь Акинфеев – воспитанник московского ЦСКА. Он выступает за "армейцев" с 2003 года. Действующий контракт российского вратаря с красно-синими рассчитан до лета 2024 года. В минувшем сезоне Акинфеев был признан лучшим игроком своей команды.
26-летний Илья Помазун также является воспитанником столичного ЦСКА. Его контракт с "армейцами" действует до лета 2027 года. При этом в настоящий момент времени голкипер выступает на правах аренды за екатеринбургский "Урал". Ожидается, следующим летом, когда закончится аренда, Помазун вернется в стан московского коллектива.
Пономарев: уверен, Помазун заменит Акинфеева в ЦСКА
Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев ответил на вопрос о том, кто может стать достойной заменой 37-летнему капитану "армейцев" Игорю Акинфееву.
Фото: РИА Новости