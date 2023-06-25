– Почему "Сочи" так сильно провалился за один сезон? Это уже не наше дело анализировать состояние другой команды. Не считаю ли, что это случилось из-за моего ухода. Не могу так считать. Это неправильно, — передает слова Федотова "РБ Спорт".
Владимир Федотов был главным тренером "Сочи" с 2020 года по 2022. В сезоне 2021-2022 под руководством отечественного специалиста южане заняли 2-место место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Прошлым летом Федотов принял решение продолжить свою карьеру в московском ЦСКА. Во главе "армейцев" в предыдущем розыгрыше чемпионата России он снова выиграл серебро. Сочи, в свою очередь, финишировали лишь на 10-м месте.
Федотов: не считаю, что "Сочи" провалился из-за моего ухода в ЦСКА
Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о спаде своего бывшего клуба "Сочи" в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ПФК ЦСКА