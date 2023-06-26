– Это фейк, – цитирует Медведева "РИА Новости".
В минувшем сезоне 25-летний бразилец Вендел принял участие в 25 играх чемпионата России в составе "Зенита", забив в них 8 голов и добавив 3 результативные передачи. У него действующий контракт с питерским клубом до конца сезона-2026/27.
Сегодня бразильский журналист Фабио Алейшо рапортовал, что "Зенит" позволил полузащитнику найти себе новую команду, но обязан выступать за российскую команду до согласования условий сделки. Сам Вендел не желает возвращаться в Россию на фоне последних политических событий. По слухам, бразильский футболист желает перебраться во "Фламенго".
"Это фейк". Гендиректор "Зенита" Медведев – о разрешении Венделу найти себе новый клуб
Глава правления "Зенита" Александр Медведев опроверг слухи о том, что российский клуб разрешил своему легионеру искать себе новую команду.
Фото: ФК "Зенит"