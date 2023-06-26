- В первые разы мне нравилась атмосфера, меньше внимания обращал на минусы и недостатки этой страны. Сейчас все больше обращаю внимание, что у них не все идеально. А возвращаюсь из-за атмосферы — там есть позитивные моменты. А вот нормально покушать в Америке — большая проблема. Сложно найти хорошие места, и чтобы еще поесть правильно можно было, потому что у них много заведений фастфуда и хот-доги с булками на каждом углу продают. При этом найти хороший ресторан тяжело. В Москве даже шаурма вкуснее! – приводит мнение Лещука "РБ Спорт".
Футболисты "Динамо" вышли из отпуска. Игроки прошли медицинские тесты и скоро начнут подготовку к сезону под руководством нового наставника Марцела Лички. Москвичи в завершившемся сезоне вступили неудачно. Коллектив, возглавляемый сербом Славишей Йокановичем, не сумел подняться выше 9-й позиции в таблице. Москвичи заработали 45 очков. В 30 встречах бело-голубой коллектив одержал 13 побед, проиграв при этом 11 поражений. Также в активе команды 6 ничьих. Дружина Йокановича забила 49 голов и пропустила 45 мячей. 27-летний страж ворот Игорь Лещук является выпускником академии "Динамо". Всего в майке столичного коллектива провел 39 поединков. В них он сумел 17 раз сохранить ворота в неприкосновенности. На счету Игоря 43 пропущенных мячей. В минувшем сезоне голкипер поучаствовал в 14 встречах во всех соревнованиях, в которых мяч в его воротах побывал 21 раз. Также в активе Лещука 3 игры на ноль.
Голкипер "Динамо" Лещук: в Москве даже шаурма вкуснее, чем в США
Российский вратарь "Динамо" Игорь Лещук поделился своими соображениями по поводу досуга в США.
Фото: "СЭ"