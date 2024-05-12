"Наша позиция такая: мы, естественно, не горим желанием отдавать своего форварда и футболиста, который привлекает аудиторию. Мы его не будем активно куда?то предлагать. Но случиться может всякое", - сказал он.
Гафин уточнил, что в контракте форварда предусмотрены условия, по которым он может уйти из московского клуба, но клуб заинтересован в том, чтобы игрок остался в команде и приносил пользу.
Константин Тюкавин является воспитанником "Динамо", сейчас ему 21 год, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги форвард забил 17 голов и еще 10 раз ассистировал партнерам. По показателям "гол плюс пас" Тюкавин лучший игрок в турнире, нападающий забивает в шести матчах подряд. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро, контракт Тюкавина с "Динамо" рассчитан до лета 2028 года.
Источник: "Матч ТВ"
Гафин – о Тюкавине: мы его не будем активно куда?то предлагать. Но случиться может всякое
Глава совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин рассказал позицию клуба по нападающему "бело-голубых" Константине Тюкавине.
Фото: ФК "Динамо"