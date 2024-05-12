Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
0 - 2 0 2
ЛокомотивЗавершен
Факел
0 - 0 0 0
Урал1 тайм
Сочи
19:00
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
2 - 0 2 0
КубаньЗавершен
Шинник
2 - 1 2 1
СКА-ХабаровскЗавершен
Сокол
1 - 0 1 0
Тюмень1 тайм
Торпедо
0 - 0 0 0
Алания1 тайм
Ленинградец
17:00
ХимкиНе начат
КАМАЗ
17:00
РодинаНе начат
Акрон
17:00
Динамо МхНе начат
Волгарь
18:00
ЧерноморецНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
18:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кадис
1 - 0 1 0
Хетафе2 тайм
Атлетико
17:15
СельтаНе начат
Валенсия
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Бетис
22:00
АльмерияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лацио
2 - 0 2 0
ЭмполиЗавершен
Дженоа
0 - 1 0 1
Сассуоло1 тайм
Верона
0 - 0 0 0
Торино1 тайм
Ювентус
19:00
СалернитанаНе начат
Аталанта
21:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дармштадт
0 - 1 0 1
Хоффенхайм1 тайм
Бавария
18:30
ВольфсбургНе начат
Бохум
20:30
БайерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Марсель
22:00
ЛорьянНе начат
Ренн
22:00
ЛансНе начат
Монпелье
22:00
МонакоНе начат
Нант
22:00
ЛилльНе начат
Страсбург
22:00
МетцНе начат
ПСЖ
22:00
ТулузаНе начат
Клермон
22:00
ЛионНе начат

Гафин – о Тюкавине: мы его не будем активно куда?то предлагать. Но случиться может всякое

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Глава совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин рассказал позицию клуба по нападающему "бело-голубых" Константине Тюкавине.
Фото: ФК "Динамо"
"Наша позиция такая: мы, естественно, не горим желанием отдавать своего форварда и футболиста, который привлекает аудиторию. Мы его не будем активно куда?то предлагать. Но случиться может всякое", - сказал он.

Гафин уточнил, что в контракте форварда предусмотрены условия, по которым он может уйти из московского клуба, но клуб заинтересован в том, чтобы игрок остался в команде и приносил пользу.

Константин Тюкавин является воспитанником "Динамо", сейчас ему 21 год, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги форвард забил 17 голов и еще 10 раз ассистировал партнерам. По показателям "гол плюс пас" Тюкавин лучший игрок в турнире, нападающий забивает в шести матчах подряд. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро, контракт Тюкавина с "Динамо" рассчитан до лета 2028 года.

Источник: "Матч ТВ"

Константин Тюкавин Динамо Гафин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится