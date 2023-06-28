- Сейчас говорят о защитниках. У них крайние защитники меняются местами. Впереди у команды перебор игроков. Надо понять, как команда будет играть. Думаю, никаких изменений не будет. Можно найти хороших игроков, но нужны ли они команде. Тогда кого-то надо будет убирать, - приводит мнение Шалимова "Матч ТВ"
Финишировавший третьим "Спартак" недавно вышел из отпуска. В скором времени команда Гильермо Абаскаля начнет подготовку к старту нового сезона. Отметим, что зимой москвичи сделали два приобретения. Стан красно-белого коллектива пополнил парагвайский защитник Алексис Дуарте и португалец Томаш Тавареш, играющий на позиции крайнего защитника. Недавно Томаш получил тяжелую травму и выбыл на долгий срок. В связи с этим, по сведениям СМИ, руководство клуба приняло решение начать поиски крайнего защитника. Так, сообщалось об интересе "Спартака" к защитнику "Сочи" Артему Макарчуку. Также различные источники сообщали, что московский клуб заинтересован в кандидатуре опорного хавбека "Ростова" Данила Глебова.
Шалимов - о возможных трансферах "Спартака": думаю, никаких изменений не будет
Экс-игрок "Спартака" Игорь Шалимов поделился своей точкой зрения по поводу возможных трансферов красно-белых.
Фото: ПФК "Крылья Советов"