- Сейчас находимся в работе по дальнейшему продолжению карьеры. Ведем общение с определенными клубами, как европейскими, так и российскими, - приводит комментарий агента "Матч ТВ".
23-летний атакующий полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов - выпускник академии "Краснодара". В майке своего родного клуба россиянин сыграл 122 встречи. В них он сумел забить 23 гола. Также в активе футболиста 8 голевых паса. С лета 2022 года полузащитник представлял цвета "Хапоэля" из Израиля. В составе коллектива из Беэр-Шевы Шапи смог отметиться 5 забитыми мячами и 6 ассистентскими действиями, поучаствовав в 35 встречах. Трудовой договор Сулейманова с "Краснодаром" рассчитан до конца июня 2024 года (данные Transfermarkt). Краснодар по итогам минувшего сезона сумел финишировать на 6-й позиции. Тренирует команду серб Владимир Ивич.
Агент Магомеда-Шапи Сулейманова: общаемся с европейскими и российскими клубами
Агент российского футболиста Магомеда-Шапи Сулейманова Алан Агузаров поделился информацией о будущем игрока.
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