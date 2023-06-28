- Конечно, слежу за сборной. Но сейчас нечего комментировать. Сборная без матчей, без турниров. Давайте подождем вообще, будет национальная команда или нет, когда и какие у нее матчи будут. От этого и будем отталкиваться. Карьера в сборной? Я вообще ничего не заканчиваю, - приводит комментарий Глушакова "Матч ТВ".
В данный момент 36-летний хавбек Денис Глушаков пребывает в поиске нового места трудоустройства. Недавно он досрочно прекратил сотрудничество с "Пари НН" Сергея Юрана. Отметим, что в активе Глушакова 57 поединков за сборную России. В них он сумел отметиться 5 забитыми мячами. Отметим, хавбек дебютировал за национальную дружину в 2011 году. Футболист провел 45 минут в игре с Катаром (1:1).
Свой первый официальный поединок Денис сыграл через пару месяцев. Он поучаствовал в победе над Армений (3:1) в квалификации Евро-2012. Первый гол за сборную России Глушаков записал также в отборе к Евро. Своим точным ударом россиянин помог команде разгромно обыграть Андорру (6:0). Свой последний матч в майке сборной России Глушаков провел в 2018 году против Бразилии (0:3). Также игрок вызывался в сборную при Валерии Карпине.
Глушаков: карьера в сборной России? Я вообще ничего не заканчиваю
Российский футболист Денис Глушаков высказался по поводу игры за сборную России.
Фото: ФК "Химки"