– Мне по продлению Кости ничего не известно — ко мне никто не обращался, и мы с футболистом ничего не подписывали. Мы с ним никуда не торопимся. Пока у нас с Костей Тюкавиным год контракта с "Динамо", — передает слова Сафонова Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что форвард московского "Динамо" Константин Тюкавин близок к тому, чтобы продлить действующее соглашение со столичным клубом. По слухам, стороны уже согласовали контракт до лета 2028 года.
21-летний Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". Он выступает за основную команду бело-голубых с января 2021 года. Текущий контракт между российским форвардом и столичным коллективом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тюкавина в 7 миллионов евро. В прошлом сезоне Константин сыграл в 38-ми матчах "Динамо", в которых ему удалось забить 10 мячей и сделать 7 голевых передач.
Агент Тюкавина: мне по продлению контракта Кости с "Динамо" ничего не известно
Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина, прокомментировал слухи о том, что его клиент продлил контракт с бело-голубыми.
Фото: "Чемпионат"