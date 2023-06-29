– Это абсолютно выставочное решение для отвода глаз. Управляют процессом Каманцев, Левников, Фурса и другие. Мы уже с этим сталкивались. Простой пример: Пьерлуиджи Коллина возглавил Украинскую коллегию судей. Мне довелось побывать там и пообщаться со своими коллегами. Я хочу сказать, что ни одного арбитра за это время не было подготовлено. У нас был Кашшаи. Вроде начал хорошо, а потом ему сказали: спасибо большое, мы без тебя разберемся, — приводит слова Хусаинова "Известия"."Известия".
Накануне РФС объявил о смене власти в отечественном судейском корпусе. Должность, которую ранее занимал Павел Каманцев, занял серб Милорад Мажич. Завершившийся сезон ознаменовался чередой громких судейских скандалов на играх чемпионата и Кубка России.
Хусаинов – о смене власти в судейском корпусе РПЛ: это абсолютно выставочное решение для отвода глаз
Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов отреагировал на решение РФС назначить главой судейского департамента Милорада Мажича.