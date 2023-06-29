- "Пари НН" сохранил прописку в РПЛ. Контракт с клубом продлен? Да, изначально в моем соглашении был пункт, согласно которому в случае решения задачи невылета команды из РПЛ контракт автоматически продлевается на два года, - приводит комментарий Юрана "СЭ".
54-летний российский тренер Сергей Юран был утвержден наставником "Пари НН" в апреле этого года. У руля нижегородского коллектива специалист провел 11 встреч. В них он сумел одержать 4 победы, проиграв при этом 5 раз. Также в активе Сергей 4 ничьих. По итогам 30 туров российского первенства команда заработала 31 турнирный балл. Набранное количество очков позволило нижегородцам расположиться на 13-й позиции по итогам сезона.
По регламенту для сохранения прописки в РПЛ "Пари НН" должен был участвовать в стыках, где их соперником стала "Родина" Дмитрия Парфенова. В первой игре нижегородцы не испытали каких-то проблем, отправив в ворота своего соперника три безответных мяча. Во втором матче "Родине" удалось вернуть интригу в противостояния. После первого тайма москвичи обыгрывали дружину Юрана со счетом 2:0. Но набольшее "Родины" не хватило. "Пари НН" остался в РПЛ.
Юран: мой контракт с "Пари НН" автоматически продлевается на два года
Наставник "Пари НН" Сергей Юран поделился информацией о своем контракте с нижегородском коллективом.
Фото: "СЭ"