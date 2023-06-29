"Рубин" на своих ресурсах сообщил о том, что 29-летний россиянин Камиль Муллин, играющий на позиции центрального нападающего, больше не будет защищать цвета казанского коллектива. Его трудовой договор истек.
Камиль Муллин перебрался в "Рубин" из "Локомотива" в 2014 году. Большую часть карьеры россиянин провел в арендах в различных клубах. В майке казанской команды сыграл всего 7 встреч, в которых забил 1 гол. С зимы этого года Камиль играл за "Волгарь". В 23 играх Первой лиги Мулин забил 1 гол и оформил 1 голевой пас.
Официально: нападающий Муллин покидает "Рубин"
Российский футболист Камиль Муллин продолжит карьеру в другом клубе.
Фото: ФК "Рубин"