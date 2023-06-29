– Сложно говорить, усилит ли Сарвели "Локомотив". Если в клубе остаются Дзюба и Изидор, я бы лучше подтянул своего воспитанника в первую команду из молодежки. Нужно развивать свою молодежь. Это было бы логичнее, — передает слова Билялетдинова "Чемпионат".
Несколько часов назад московский "Локомотив" объявил о трансфере нападающего Владислава Сарвели. Красно-зеленые приобрели российского футболиста у "Сочи". Они заключили с ним контракт на 3 года – до 30 июня 2026 года. Ожидается, что Сарвели заменит в стане "железнодорожников" Ивана Игнатьева, который ранее покинул "Локомотив" в статусе свободного агента.
25-летний Владислав Сарвели в минувшем сезоне принял участие в 32 поединках. Ему удалось записать на свой счет не только 5 забитых мячей, но и 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в 1,50 млн евро.
Билялетдинов – о переходе Сарвели в "Локомотив": я бы лучше подтянул своего воспитанника в первую команду
Экс-футболист московского "Локомотива" Динияр Билялетдинов прокомментировал известие о переходе нападающего Владислава Сарвели из "Сочи" в "Локомотив".
Фото: ФК "Сочи"