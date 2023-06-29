– Команда останется фаворитом, даже если бразильцы уедут. Возможно, немного по-другому будет складываться игра, но в ближайшие два-три сезона фаворитом будет "Зенит", – цитирует Канчельскиса Metaratings.
Ранее в прессе стали появляться слухи о том, что сразу несколько бразильских легионеров петербургского "Зенита" могут покинуть Российскую Премьер-Лигу. В частности, сообщалось о потенциальных отъездах полузащитников Вендела и Клаудиньо, а также нападающего Малкома.
В минувшем сезоне чемпионата России по футболу петербургский "Зенит" заработал 70 очков и занял первую строчку в турнирной таблице. Таким образом, клуб с берегов Невы в пятый раз подряд завоевал золотые медали главного футбольного турнира страны.
Канчельскис: "Зенит" останется фаворитом РПЛ, даже если бразильцы уедут из команды
Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о том, как отъезд бразильских легионеров может повлиять на результаты петербургского "Зенита".
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