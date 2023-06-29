– Верю, что Абаскаль принесет "Спартаку" трофей в следующем сезоне. Уверен, что команда постарается выиграть Кубок России и будет бороться за чемпионство. Продлить его контракт — правильное решение руководства "Спартака". Абаскаль принесет результат, потому что является хорошим тренером, — цитирует Рианчо "РБ Спорт".
34-летний Гильермо Абаскаль стал главным тренером московского "Спартака" летом 2022 года. В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги под его руководством красно-белые заняли третье место в турнирной таблице. В Кубке России красно-белые вылетели на стадии второго этапа полуфинала Пути регионов. Таким образом, столичные остались без трофеев в прошлом сезоне.
Действующее соглашение между Гильермо Абаскалем и московским "Спартаком" рассчитано до лета 2025 года. Стороны продлили контракт в феврале нынешнего года (предыдущий договор действовал до конца сезона 2023-2024).
Рианчо: верю, что Абаскаль принесет "Спартаку" трофей в следующем сезоне
Бывший тренер московского "Спартака" Рауль Рианчо поделился ожиданиями от выступления красно-белых под руководством Гильермо Абаскаля в следующем сезоне.
Фото: Global Look Press