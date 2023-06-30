- Я всегда говорил, что против "Зенита" надо играть в футбол. Зачастую команды, которые едут к ним на стадион, прижимаются к своим воротам, и результат в итоге – 0:3, 0:5 или что-то в этом роде. Конечно, у них в составе большие мастера, но бояться их не нужно. Еще раз скажу, надо выходить и играть. Настрой у нас будет боевой, ждем наших болельщиков в Казани. Мои родители тоже приедут. Шансы 50 на 50. В таких матчах нет фаворитов, - приводит мнение Дивеева Bobsoccer.ru.
Этой весной ЦСКА впервые с 2018 года сумел обыграть "Зенит" из Санкт-Петербурга. Победный гол на счету российского центрфорварда Федора Чалова. Это победа не повлияла на чемпионскую интригу. Коллектив с берегов Невы снова смог стать чемпионом России. Петербуржцы заработали 70 турнирных баллов в 30 играх. Это на 12 очков больше, чем у финишировавшего вторым ЦСКА. Примечательно, что игра первого круга между коллектива закончилась победой дружины Сергея Семака (2:1). Своих болельщиков точными ударами порадовали бразильцы Малком и Густаво Мантуан. У армейцев отличился Чалов.
Несмотря на то, что ЦСКА не сумел стать чемпионом, сезон для москвичей сложился успешным. Дружина Владимира Федотова выиграла трофей, обыграв в суперфинале Кубка России Краснодар (1:1, 6-5 пен.). Это первый титул армейцев с 2018 года. Теперь они встретятся с "Зенитом" в Суперкубке.Команды уже дважды играли в рамках этого турнира.
Дивеев – о матче с "Зенитом" за Суперкубок: у них в составе большие мастера, но бояться их не нужно
Российский футболист ЦСКА Игорь Дивеев поделился своими соображениями по поводу предстоящего поединка с "Зенитом" за Суперкубок России.
Фото: РИА Новости