"ЦСКА - это на данный момент, наверное, самый серьезный соперник для нас. Вспомнить хотя бы наши последние игры в чемпионате. Эта тоже будет напряженной. Будет ли ЦСКА главным конкурентом в чемпионате? Они всегда таким были и претендовали на первое место", - цитирует Кержакова "Матч ТВ".
Напомним, Суперкубок России состоится 15 июля на стадионе "Ак Барс Арена" в Казани. За первый трофей в новом сезоне поборются "Зенит" и ЦСКА.
"Зенит" в минувшем сезоне в пятый раз подряд завоевал чемпионский титул. Команда Сергея Семака набрала по итогам чемпионата 70 очков, опередив тем самым московских "армейцев", ставших серебряными призерами, на 12 баллов.
Михаил Кержаков: ЦСКА - это на данный момент самый серьезный соперник "Зенита"
Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков назвал московский ЦСКА главным соперником "сине-бело-голубых" в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"