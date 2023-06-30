- Наличие предложения можем подтвердить. Однако согласны с мнением наших болельщиков, которые писали в комментариях о его несоответствии рынку. Мы также можем отметить несоответствие нашим желаниям и амбициям.
Напомним, несколько дней назад российский журналист Иван Карпов сообщил о том, что форвард московского ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в греческом клубе ПАОК.
25-летний форвард находится в системе ЦСКА с 2015 года, являясь воспитанником клуба. В прошедшем сезоне уроженец Москвы провел за "армейцев" 41 матч во всех турнирах, забил 24 мяча и сделал 6 результативных передач. Действующее соглашение футболиста рассчитано до 31 декабря 2024 года. Всего Чалов 220 раз выходил на поле в красно-синей футболке и записал на свой счет 73+39 по системе гол плюс пас.
Источник: "СЭ"
В ЦСКА назвали предложение ПАОКа по Чалову не соответствующим желаниям и амбициям клуба
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил наличие предложения от ПАОКа по форварду Федору Чалову.
Фото: РИА Новости