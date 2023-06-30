- Продление контракта? Стаса пока нет в России, он восстанавливается за границей. Как только вернётся, то предварительно с руководством "Локомотива" у нас есть договорённости, - приводит комментарий агента Metaratings.ru.
Футболисты "Локомотива" продолжают подготовку к старту нового сезона. В 1-м туре нового розыгрыша российского первенства дружина Михаила Галактионова сразится с "Рубином" Рашида Рахимова, который сумел вернуться в РПЛ. 24-летний защитник Станислав Магкеев, в данный момент восстанавливающийся от травмы, в завершившемся сезоне поучаствовал в 26 встречах в красно-зеленой майке. Он является выпускником академии "Локомотива". Как сообщает сайт Transfermarkt, специализирующийся на финансовом анализе стоимости игроков, трудовой договор Магкеева со столичным коллективом рассчитан до конца июня 2024 года. Рыночная стоимость Станислава составляет примерно 2,5 млн евро.
Агент Магкеева: у нас есть предварительные договорённости c "Локомотивом" о новом контракте
Агент российского футболиста "Локомотива" Станислава Магкеева Александр Клюев поделился информацией о будущем игрока.
Фото: "Чемпионат"