По сведениями СМИ, руководство столичного "Велеса" приняло решение назначить на пост главного тренера команды 51-летнего россиянина Евгения Бушманова.
Наибольшее количество матчей Евгений Бушманов провел у руля "Спартака-2". В качестве рулевого второй команды красно-белых россиянин поучаствовал в 172 поединках. В них он сумел одержать 83 победы, проиграв при этом 59 раз. Также в активе Евгения 30 ничьих. Также Бушманов трудился наставником молодежной сборной России (17 игр, 11 побед, 2 ничьих и 4 поражения). "Велес" по итогам минувшего сезона Первой лиги сумел финишировать на 15-й строчке. Следующий сезон москвичи проведут во Второй лиге.
Источник: Sport24
Sport24: Евгений Бушманов возглавит "Велес"
Экс-наставник сборной России Евгений Бушманов станет новым тренером "Велеса".
Фото: ФК "Спартак"