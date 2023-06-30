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Sport24: Евгений Бушманов возглавит "Велес"

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Экс-наставник сборной России Евгений Бушманов станет новым тренером "Велеса".
Фото: ФК "Спартак"
По сведениями СМИ, руководство столичного "Велеса" приняло решение назначить на пост главного тренера команды 51-летнего россиянина Евгения Бушманова.

Наибольшее количество матчей Евгений Бушманов провел у руля "Спартака-2". В качестве рулевого второй команды красно-белых россиянин поучаствовал в 172 поединках. В них он сумел одержать 83 победы, проиграв при этом 59 раз. Также в активе Евгения 30 ничьих. Также Бушманов трудился наставником молодежной сборной России (17 игр, 11 побед, 2 ничьих и 4 поражения). "Велес" по итогам минувшего сезона Первой лиги сумел финишировать на 15-й строчке. Следующий сезон москвичи проведут во Второй лиге.

Источник: Sport24


Бушманов Спартак Велес
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