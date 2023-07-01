– Такие вещи лучше обсуждать напрямую с Игорем. Я не хочу обсуждать такие темы от его лица, — передает слова Маньякова Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что защитник Игорь Смольников этим летом может завершить свою профессиональную футбольную карьеру.
Сегодня, 30 июня 2023 года, 34-летний Игорь Смольников покинул московский "Локомотив". Соглашение россиянина с "железнодорожниками", в стане которых он оказался зимой, подошло к концу. Стороны решили не продлевать контракт. В связи с этим сейчас Смольников пребывает в статусе свободного агента.
Агент: Смольников может завершить карьеру после ухода из "Локомотива"? Не хочу обсуждать такие темы от его лица
Агент Александр Маньяков, который представляет интересы российского футболиста Игоря Смольникова, прокомментировал слухи о том, что его клиент может завершить профессиональную спортивную карьеру.
Фото: ПФК "Арсенал"