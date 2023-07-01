– Мы не сообщали "Зениту" о желании покинуть клуб. Вендел готов к новому вызову, он выиграл с "Зенитом" все, но он любит команду, город, болельщиков. Если уход Вендела и состоится, то таким образом, чтобы никто не остался в обиде, — передает слова Рибейро Metaratings.
Ранее в прессе появилась информация о том, что полузащитник петербургского "Зенита" Вендел в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку. При этом сообщалось, что в услугах бразильца заинтересован "Фламенго".
25-летний центральной хавбек Вендел стал футболистом петербургского "Зенита" осенью 2020 года. Действующий контракт бразильского игрока с клубом с берегов Невы рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает актуальную стоимость южноамериканца в 24 миллиона евро.
Агент: Вендел готов к новому вызову, он выиграл с "Зенитом" все
Агент Тьяго Рибейро, представляющий интересы бразильского полузащитника петербургского "Зенита" Вендела, поделился информацией о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Зенит"