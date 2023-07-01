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Агент Бистровича: Кристиян рассчитывает получить шанс в ЦСКА. Он любит клуб и хочет остаться

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Вукмил Вукмирица, агент полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича, рассказал, что его клиент хочет получить шанс в московской команде после возвращения.
Фото: ПФК ЦСКА
"Кристиян рассчитывает получить шанс от тренерского штаба ЦСКА и проявить себя. Он любит клуб и хочет остаться", — сказал Вукмирица.

25-летний Бистрович перешёл в ЦСКА в январе 2018 года. С января 2021 года хорватский футболист четырежды уходил на правах аренды в другие команды. Его контракт с московским клубом истекает в июне 2025 года. Вместе с ЦСКА Бистрович выиграл Суперкубок России в сезоне-2018/2019.

ЦСКА в минувшем сезоне выиграл Кубок России и занял второе место в чемпионате России.

Источник: Metaratings.


Бистрович ЦСКА
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