- "Спартак" при Абаскале? В принципе, привлекает. В минувшем сезоне были достаточно хорошие матчи, атака выстроена. Создалось впечатление, что будущее у этой команды есть, если продолжат работать в том же духе. Еще в последнее время появились свои молодые ребята, которые играют в стартовом составе и заявляют о себе, что не может не радовать, - приводит мнение Ковтуна "Матч ТВ".
Испанский специалист Гильермо Абаскаль был утвержден рулевым "Спартака" прошлым летом. Он пришел на смену Пауло Ваноли, принявшего решение уехать в Италию. В завершившемся розыгрыше москвичи сумел закончить сезон на 3-й позиции в российском первенстве, завоевав бронзовые медали. В 30 играх столичный коллектив смог одержать 15 побед, забив 60 мячей. Только "Зенит", ставший чемпионом России, и "Краснодар" Владимира Ивича сумели забить больше (74 и 62). Футболисты "Спартака" уже вышли и отпуска и проводят тренировки в рамках подготовки к старту нового сезона. Недавно испанец заявил, что продолжит работу со "Спартаком". В 1-м туре нового розыгрыша национального первенства дружина Абаскаля встретится "Оренбургом" Иржи Ярошика.
Ковтун: "Спартак" под руководством Абаскаля? Будущее у этой команды есть
Экс-игрок "Спартака" Юрий Ковтун поделился своими соображениями по поводу прогресса столичного коллектива при Гильермо Абаскале.
Фото: "Матч ТВ"