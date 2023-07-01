- Возможный уход Вендела — это не потеря для "Зенита". Клубу не составит проблем заменить даже такого игрока, потому что в команде есть хорошие футболисты, - приводит мнение Петржелы "Чемпионат".
Сегодня наставник "Зенита" Сергей Семак прояснил ситуацию по поводу 25-летнего бразильца Вендела, играющего на позиции центрального хавбека. По словам рулевого невского коллектива, руководство клуба дало разрешение футболисту начать поиски новой команды. Сейчас Вендел находится в Бразилии. По сведениям СМИ, в кандидатуре зенитовца заинтересованы два бразильских коллектива – "Фламенго" и "Коринтианс". Вендел носит цвета "Зенита" с 2020 года. В майке петербуржского гегемона игрок провел в РПЛ 65 встреч. В них он сумел забить 13 голов и оформить 9 ассистентских действий.
Петржела – о возможном уходе Вендела: это не потеря для "Зенита"
Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела поделился своими соображениями по поводу возможного отъезда Вендела из Санкт-Петербурга.
Фото: "Чемпионат"