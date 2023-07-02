Сегодня футболисты "Динамо" провели открытую тренировку. Вместе с командой работал 27-летний норвежец Матиас Норманн, играющий на позиции опорного хавбека.
- Маттиас Норманн тренируется вместе с основным составом "Динамо". У полузащитника продолжает действовать арендное соглашение, - передает комментарий пресс-службы ТАСС.
Матиас Норманн представляет цвета "Динамо" с сентября 2022 года. Он играет за столичный коллектив на правах аренды. Права на футболиста по-прежнему у "Ростова". В завершившемся сезоне Норманн сыграл в бело-голубой майке 17 встреч. В них он не сумел отметиться какими-либо голевыми действиями, получив 4 желтые карточки. По сведениям СМИ, боссы "Динамо" приняли решение о прекращении сотрудничества с Матиасом. Клуб не будет выкупать его у "Ростова". Отметим, что москвичи готовятся к сезону под руководством нового тренера. Теперь у руля столичного коллектива находится чех Марцел Личка.
Арендованный у "Ростова" Норманн продолжает тренироваться с "Динамо"
Норвежский футболист Матиас Норманн продолжает тренировки с "Динамо".
Фото: "Чемпионат"