Шевченко: cпортсмены из России и Белоруссии не должны участвовать в международных соревнованиях

Экс-футболист и бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко высказался против участия российских и белорусских спортсменов в международных турнирах.

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"Моя позиция очень четкая. Ни один российский или белорусский спортсмен не должен участвовать в международных соревнованиях", - приводит слова Шевченко Sky Sports.



Напомним, теннисисты из России и Белоруссии с 3 июля начнут выступления на Уимблдоне. Спортсменов допустили до участия в турнире в нейтральном статусе.



Российские футбольные клубы и национальная сборная отстранены от участия в международных турнирах с февраля прошлого года.