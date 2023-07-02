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Шевченко: cпортсмены из России и Белоруссии не должны участвовать в международных соревнованиях

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Экс-футболист и бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко высказался против участия российских и белорусских спортсменов в международных турнирах.
Фото: AP
"Моя позиция очень четкая. Ни один российский или белорусский спортсмен не должен участвовать в международных соревнованиях", - приводит слова Шевченко Sky Sports.

Напомним, теннисисты из России и Белоруссии с 3 июля начнут выступления на Уимблдоне. Спортсменов допустили до участия в турнире в нейтральном статусе.

Российские футбольные клубы и национальная сборная отстранены от участия в международных турнирах с февраля прошлого года.


Шевченко
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