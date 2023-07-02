"В этих непонятных схемах можно сто раз запутаться... Если бы прошли дальше не было бы понятно, куда попадаем", — сказал Круговой.
В минувшем сезоне "Зенит" вылетел в Кубке России от московского "Динамо". В последний раз этот трофей команда из Санкт-Петербурга выигрывала в 2020 году.
25-летний Круговой в минувшем сезоне принял участие в 27 матчах, в которых отдал результативную передачу. Круговой — воспитанник "Зенита", но с 2018 по 2020 год выступал за "Уфу".
Источник: "Спорт-Экспресс".
"В этих непонятных схемах можно сто раз запутаться". Защитник "Зенита" Круговой раскритиковал регламент Кубка России
Защитник "Зенита" Данил Круговой признался, что не до конца разобрался в регламенте прошедшего Кубка России.
ФК "Зенит"