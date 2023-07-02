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Metaratings: агенты Барбозы запросили у "Спартака" зарплату в 5,5 миллиона евро, клуб отказался

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Московский "Спартак" отказался от подписания контракта с нападающим "Фламенго" Габриэлом Барбозой.
Фото: Getty Images
По сведениям источника, красно-белые были в числе российских клубов, которые интересовались 26-летним бразильским футболистом. Однако агенты Барбозы запросили у "Спартака" зарплату в 5,5 миллиона евро, что сразу поставило крест на переговорах между сторонами. Во "Фламенго" Барбоза получает около 3 миллионов евро, самая высокая зарплата в "Спартаке" — около 2,7 миллионов евро.

Переход Барбозы в Российскую Премьер-Лигу не исключён, им интересуются другие российские команды.

Источник: Metaratings.


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