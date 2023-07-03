Как сообщает источник, экс-хавбек петербургского "Зенита" Далер Кузяев больше не является приоритетной целью турецкого "Бешикташа" на трансферном рынке. Стамбульцы решили сосредоточить свои усилия на подписании полузащитника английского "Ноттингем Форрест" Густаво Скарпы.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что турецкий "Бешикташ" в летнее трансферное окно хочет усилить свой состав российским футболистом Далером Кузяевым. По слухам, сам полузащитник дал добро на переезд в стамбульский клуб – но только в том случае, если ему не удастся найти вариант с продолжением карьеры в топ-5 чемпионатах Европы.
30-летний Далер Кузяев в настоящее время является свободным агентом. Его предыдущим клубом был петербургский "Зенит". Контракт полузащитника с сине-бело-голубыми истек 30 июня текущего года.
Источник: "Евро-Футбол"
Источник: экс-полузащитник "Зенита" Кузяев больше не является приоритетным вариантом для "Бешикташа"
Полузащитник английского "Ноттингем Форрест" Густаво Скарпа заменил бывшего футболиста петербургского "Зенита" Далера Кузяева в списке приоритетных трансферов турецкого "Бешикташа".
Фото: ФК "Зенит"