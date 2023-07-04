- "Спартак" действительно интересуется Санчесом. Но пока не было ничего конкретного, - приводит комментарий агентства "СЭ".
Вчера в СМИ появились сведения о том, что "Спартак" из Москвы, который находится в поиска усиления в центр защиты, заинтересован в кандидатуре 27-летнего защитника из Колумбии Дэвинсона Санчеса, представляющего "Тоттенхэм". Футболист играет в АПЛ с 2017 года. Ранее он играл в Нидерландах, защищая цвета местного "Аякса". Всего в рамках английского первенства колумбиец сыграл 142 встречи. В них он сумел забить 3 гола и оформить 1 голевой пас. Трудовой договор Дэвинсона с английским коллективом рассчитан до конца июня 2024 года. Рыночная стоимость Санчеса, по сведениям футбольно-аналитического сайта Transfermarkt, составляет 15 млн евро. "Спартак" продолжает подготовку к старту нового сезона.
В агентстве защитника "Тоттенхэма" Санчеса подтвердили интерес "Спартака"
Агентство FV Players, представляющее интересы колумбийского футболиста "Тоттенхэма" Дэвинсона Санчеса, поделилось информацией о интересе "Спартака" к игроку.
Фото: Global Look Press