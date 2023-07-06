- У него хороший прогресс в "Нижнем", заслужил приглашение обратно. Уверен: у Никиты все будет хорошо. Если не в ближайшем сезоне, то в следующем станет основным. Длинная передача у Гойло одна из лучших, что я видел. Может, только Акинфеев с Сафоновым превосходят. Не сказал бы, что и в остальных аспектах проседает, - приводит мнение Александрова Sport24.
Российский страж ворот Никита Гойло, который в августе этого года отпразднует свое 25-летие, этим летом вернулся в "Зенит". Он является воспитанником невского коллектива. Футболист уже успел дебютировать за дружину Сергея Семака. Никита отыграл один тайм в товарищеском поединке против "Нефтчи" (3:1), пропустив с 11-метрового. Ранее Гойло защищал ворота "Пари НН". Всего в майке нижегородского коллектива футболист поучаствовал в 18 поединках, в которых пропустил 24 гола, записав в свой актив 6 сухих матчей. Примечательно, что основным голкипером "Зенита" в минувшем сезоне был 36-летний Михаила Кержаков. Также недавно было объявлено, что 20-летний Даниил Одоевский. Также отыгравший некоторое количество матчей в прошлом сезоне, пролонгировал трудовой договор с "Зенитом" .
Защитник "Пари НН" Александров – о Гойло в "Зените": если не в ближайшем сезоне, то в следующем станет основным
Российский футболист "Пари НН" Виктор Александров поделился своими мыслями по поводу перспектив своего бывшего одноклубника Никиты Гойло в "Зените".
Фото: ФК "Зенит"