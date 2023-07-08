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Дуглас Сантос: переход в "Спартак"? Это невозможно. "Зенит" будет единственным клубом, за который я буду играть в России

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Бразильский футболист "Зенита" Дуглас Сантос порассуждал о том, возможен ли его трансфер в "Спартак".
Фото: ФК "Зенит"
- Интерес со стороны российских клубов? Рынок открыт. Моя стоимость выросла. Сейчас она составляет 18 млн евро. Поэтому другим клубам совершить эту сделку будет непросто — "Зенит" всегда хочет лучших. Переход в "Спартак"? Думаю, это невозможно. Думаю, "Зенит" будет единственным клубом, за который я буду играть в России, - приводит комментарий Сантоса Metaratings.ru.

На этой недели футбольную общественность потрясли сразу две громкие трансферные новости. Бывший фланговый защитник ЦСКА Марио Фернандес, по данным авторитетных источников, переедет в Санкт-Петербург и будет защищать цвета местного "Зенита". А хавбек ЦСКА Хесус Медина переберется в "Спартак". Ранее оба игрока заявляли о том, что в РПЛ будут выступать только в цветах армейского клуба.

Примечательно, что последний прямой трансфер между Спартаком и Зенитом произошел в 2009 году. Тогда и стана москвичей в петербуржский коллектив перешел россиянин Владимир Быстров. Также из Спартака в Зенит переходили Артем Дзюба и Зелимхан Бакаев. Но они переезжали в Санкт-Петербург на правах свободных агентов. Стоит отметить, что в 2020 из "Зенита" в "Спартак" транзитом через "Сочи" перебрался Александр Кокорин. Дуглас Сантос защищает цвета невского коллектива с 2019 года. Он является капитаном команды. С "Зенитом" бразилец 4 раза выигрывал чемпионат России, 3 Суперкубка и 1 Кубок России.


Дуглас Сантос Зенит Спартак
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