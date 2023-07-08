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Салихова – о переходе Медины: есть "Зенит" Рио-де-Жанейро, а скоро будет "Спартак" Асунсьон

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Зарема Салихова поделилась своими мыслями по поводу вероятного трансфера Хесуса Медины в "Спартак".
Фото:Stupnikov Alexander/Global Look Press
- Эшуорт, ну, это какой-то неправильный покемон! Защитники в Ultimate Sports ещё есть? Лица Мелёшина, Зорина и Игнатова представляете? Кто из истинных болельщиков сейчас в клубе за спартаковский дух отвечает? Есть "Зенит" Рио-де-Жанейро, а скоро будет "Спартак" Асунсьон, - приводит мнение Салиховой Metaratings.

Вчера в СМИ появились сведения, что хавбек из Парагвая Хесус Медина сменит ЦСКА на "Спартак". Парагваец носит красно-синие цвета с 2022 года. Игра за столичный коллектив, футболист записал на свой счет 12 мячей и 10 голевых пасов в 45 играх. Как отмечают некоторые источники, у игрока не самые простые отношения с наставником армейцев Владимиром Федотовым. Якобы Хесус сам попросил отпустить его в "Спартак", а Федотов не возражал против этой сделки.

Напомним, что зимой экс-форвард "Зенита" Артем Дзюба дал большое интервью, где критически отозвался о политике своего бывшего клуба по формированию команды, заявив, что "Зенит" теперь Рио-де-Жанейро, а не Санкт-Петербург. Примечательно, на данный момент в составе петербуржского клуба 8 бразильских игроков. Зимой 2024 года в "Зените" ожидают 9-го бразильца. Им станет 17-летний вингер Педро. Также СМИ сообщают о том, что к переходу в петербуржский клуб близок Марио Фернандес.


Салихова Зенит Спартак Медина ЦСКА
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