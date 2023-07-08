"У меня нет информации, не знаю ничего", — сказал Зайнутдинов.
Ранее сообщалось, что представителем сборной Казахстана интересуется "Бешикташ". Информацию подтвердил представитель футболиста, заявив, что его клиент с радостью примерит форму турецкого клуба. За ЦСКА Зайнутдинов играет с лета 2020 года, когда перешёл из "Ростова". Контракт между сторонами истекает летом 2025 года. В московском клубе полузащитник выиграл Кубок России.
Источник: "Матч ТВ".
Зайнутдинов: "Бешикташ"? У меня нет информации
Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов признался, что не знает об интересе "Бешикташа".
Фото: ПФК ЦСКА