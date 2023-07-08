- Не могу говорить за Хесуса. У каждого свое видение жизни. Так тоже бывает, - приводит мнение Думбии "РИА Новости".
35-летний ивуарийский центрфорвард Сейду Думбия, повесивший бутсы на гвоздь в 2022 году, перебрался в ЦСКА в 2010 году. Он представлял цвета красно-синих до 2015 году. Тогда Сейду был продан в "Рому". Но через полгода Думбия снова вернулся в Москву на правах арендного соглашения. Всего в красно-синей майке африканец поучаствовал в 150 встречах во всех соревнованиях. В них он сумел записать в свой актив 95 голов. Также на счету Думбии 36 голевых пасов. Вместе с ЦСКА Сейду три раза выиграл российское первенство, дважды завоевывал Кубок России, а также поднимал над головой Суперкубок России.
Экс-форвард ЦСКА Думбия – о Медине в "Спартаке": у каждого свое видение жизни
Бывший футболист ЦСКА из Кот-д'Ивуара Сейду Думбия поделился своей точкой зрения по поводу вероятного перехода Хесуса Медины в "Спартак".
Фото: "Чемпионат"