- Чувствую себя отлично. В коллективе всех знаю, все-таки не первый год. Аренду в "Ахмате" не рассматриваю. Еще со мной не разговаривали на тему, начну ли сезон в "Динамо". Обсудим это в ближайшие дни. Посмотрим, что скажет главный тренер. Если Личка видит меня в обойме, конечно, моя задача будет помочь "Динамо", - приводит комментарий Карапузова Sport24.
23-летний атакующий полузащитник Владислав Карапузов минувший сезон провел в "Ахмате" на основе арендного соглашения. Он провел в майке коллектива Сергея Ташуева 28 встреч, забив 2 гола и записав на свой счет 3 ассистентских действия. Этим летом россиянин вернулся в "Динамо", которое владеет правами на игрока. Сейчас футболисты вместе с остальной командой готовится к старту нового сезона под руководством нового тренера.
Теперь москвичей тренирует Марцел Личка. Отметим, что в активе Карапузова 15 поединков за "Динамо", в них ему не удалось отметиться какими-либо голевыми действиями. Всего в РПЛ Владислав забил 3 мяча и отдал 8 ассистов, поучаствовав в 71 игре. Первым соперником "Динамо" в новом сезоне станет "Краснодар". Встреча состоится в на домашней арене "Динамо" в Москве.
Игрок "Динамо" Карапузов – о будущем: со мной еще не разговаривали. Аренду в "Ахмате" не рассматриваю
Российский футболист "Динамо" Владислав Карапузов высказался по поводу своего будущего в столичном коллективе.
Фото: "Чемпионат"