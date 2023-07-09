"Клуб, который был в состоянии приобрести Денниса у "Ростова", базируется в Англии. "Ростов" хотел получить за Денниса пять-шесть миллионов евро. Я с большим уважением отношусь к боссам клуба – они произвели на меня впечатление профессионалов и хороших управленцев. Но, на мой взгляд, они запрашивали за Хаджикадунича больше, чем за него могли предложить на рынке... По этой причине нам и пришлось воспользоваться опцией ФИФА. Другого выбора не было", — сказал Фаур.
25-летний Хаджикадунич стал игроком российской команды летом 2018 года, перейдя из "Мальмё". За "Ростов" босниец успел сыграть в 69 матчах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. После 24 февраля 2022 года Хаджикадунич приостановил контракт с российским клубом и ушёл на правах аренды в "Мальмё", а затем "Мальорку". Сейчас защитник играет за немецкий "Гамбург".
"Ростов" минувший сезон завершил на четвёртом месте в Российской Премьер-Лиге. Клуб тренирует Валерий Карпин, совмещающий посты в команде и сборной России.
Источник: Metaratings.
Агент Хаджукадунича: нам пришлось воспользоваться правилом ФИФА из-за требований "Ростова"
Валид Фаур, агент защитника Денниса Хаджукадунича, рассказал о ситуации своего клиента с "Ростовом".
Фото: "Чемпионат"