– Предложений по Малкому в наш клуб не поступало, — цитирует пресс-службу "Зенита" "СЭ".
Ранее известный футбольный агент Тимур Гурцкая заявил о том, что нападающий петербургского "Зенита" Малком может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. По его информации, бразилец близок к переходу в один из местных клубов за 50 миллионов евро. При этом Гурцкая уточнил, что легионеру сине-бело-голубых предлагают контракт с заработной платой в 10-12 миллионов евро.
26-летний Малком имеет действующее соглашение с петербургским "Зенитом" до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского нападающего в 30 миллионов евро.
Пресс-служба "Зенита": предложений по Малкому в наш клуб не поступало
Пресс-служба петербургского "Зенита" отреагировала на информацию о том, что нападающий сине-бело-голубых Малком может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Фото: "Чемпионат"