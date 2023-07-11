– Надо понимать, насколько информация про Саудовскую Аравию соответствует действительности. Про эту страну идет много неверной информации. Если действительно есть предложение, клуб и игрок должны сами определиться. Что касается суммы возможного трансфера, то 50 миллионов евро — это мало. Сейчас Малком стоит намного больше, — передает слова Барбозы РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий петербургского "Зенита" Малком может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщил футбольный агент Тимур Гурцкая. По его сведениям, один из местных клубов сделал предложение сине-бело-голубых по трансферу бразильского игрока в размере 50 миллионов евро, а самому Малкому – контракт с заработной платой в 10-12 миллионов евро.
26-летний Малком представляет цвета петербургского "Зенита" с 2019 года. Действующее соглашение между футболистом сборной Бразилии и клубом из России рассчитано до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего сине-бело-голубых в 30 миллионов евро.
Агент Барбоза: 50 миллионов евро за Малкома – это мало. Сейчас нападающий "Зенита" стоит намного больше
Известный футбольный агент Паулу Барбоза отреагировал на слухи о том, что нападающий петербургского "Зенита" Малком может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Фото: ФК "Зенит"