32-летний экс-правый защитник сборной России и ЦСКА Марио Фернандес еще не подписал контракт с "Зенитом", сообщают СМИ. По данным источника, это произойдет в ближайшее время, после прибытия футболиста в Санкт-Петербург и прохождения медицинского осмотра. Сообщается, что футболист точно не примет участие в матче за Суперкубок России 15 июля, в котором "Зенит" должен встретиться как раз с ЦСКА.
Также сообщается, что подписание Марио Фернандеса не означает, что сине-бело-голубые расстанутся с 29-летним правым защитником Алексеем Суторминым - по данным источника, штаб Сергея Семака рассчитывает на этого игрока, способного выступать и на других позициях, и его уход возможен только по собственной инициативе.
Ранее стало известно, что правый защитник Марио Фернандес не вернется из бразильского "Интернасьоналя" в ЦСКА, в котором год назад приостановил карьеру по личной просьбе к руководству, а подпишет контракт с петербургским "Зенитом".
Источник: "СЭ"
"СЭ": Фернандес еще не подписал контракт с "Зенитом" и точно не сыграет за Суперкубок против ЦСКА
По данным СМИ, экс-защитник ЦСКА Марио Фернандес еще не заключил соглашение с петербургским "Зенитом".
Фото: РПЛ