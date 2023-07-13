"Мы много раз говорили, что оставались с Фабианом в нормальных человеческих отношениях, когда он год назад уходил. Может вернуться кто-то еще из уехавших год назад легионеров? Я сильно сомневаюсь", — сказал Гафин.
31-летний Бальбуэна стал игроком "Динамо" летом 2021 года на правах свободного агента. В июле 2022 года Бальбуэна приостановил свой контракт с московской командой и перешёл в "Коринтианс". Новый сезон парагвайский легионер проведёт в составе московской команды. Его контракт с "Динамо" рассчитан до лета 2025 года.
Источник: "Известия".
Гафин: вернутся ли легионеры вслед за Бальбуэна? Сильно сомневаюсь
Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин не считает, что возвращение защитника Фабиана Бальбуэна положительно скажется на других легионерах.
Фото: ФК "Динамо"