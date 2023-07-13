- Это непросто - заставить вратаря выжимать из себя всё, когда ему уже 30 лет, когда уже привык… Здесь отбил - и лежишь, а тебе добивают, здесь не прыгнул, здесь просто взглядом проводил. Я не знал, что это можно изменить в 30 лет. Для меня как для тренера стало откровением, что и после 30 лет вратарь может поменяться и избавиться от различных недочетов, и в какой-то степени поменять свой менталитет, свои цели в футбольной жизни. И за это я Сергею тоже благодарен. Он принес нам много очков. В среднем за сезон у него 2-3 результативные ошибки. Это очень хороший показатель. При своем отношении к футболу Песьяков еще несколько лет может играть на высоком уровне, - приводит слова Кафанова Sport24.
34-летний голкипер Сергей Песьяков перешел в "Ростов" из московского "Спартака" на правах свободного агента в июле 2017 года. За прошедшие 6 лет Песьяков провел в составе желто-синих 157 матчей, в которых пропустил 197 голов, 43 игры завершил без пропущенных мячей. В прошедшем сезоне на счету голкипера 38 матчей во всех турнирах, из них все 30 возможных - в Российской премьер-лиге, 55 пропущенных голов и 7 "сухих " встреч. В предыдущих сезонах Песьяков проводил в воротах "Ростова" в чемпионате России 27 матчей (сезон-2021/2022), 24 матча (сезон-2020/2021), 17 матчей (сезон-2019/2020), 19 матчей (сезон-2018/2019) и 18 матчей (сезон-2017/2018).
С марта 2019 года с голкиперами "Ростова" работает специалист по работе с вратарями Виталий Кафанов, который в настоящее время занимает аналогичную должность и в тренерском штабе сборной России.
Кафанов - о Песьякове: не знал, что после 30 лет вратарь может поменять менталитет и избавиться от недочетов
Тренер вратарей "Ростова" и сборной России Виталий Кафанов рассказал о своей работе с голкипером желто-синих Сергеем Песьяковым.
Фото: ФК "Ростов"