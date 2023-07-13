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Тарханов - о возможном трансфере Захаряна в "Фейеноорд": может, в итоге получится как с "Челси"

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Экс-главный тренер ЦСКА и "Крыльев Советов" Александр Тарханов высказался о возможном переходе полузащитника Арсена Захаряна из "Динамо" в голландский "Фейеноорд".
Фото: ТАСС
- Пока тут нечего сказать. Может быть, в итоге получится как с "Челси". Когда будет конкретика, можно будет о чём-то говорить. Большая ли это потеря для "Динамо"? Прошлый сезон он провел неудачно, так что сложно делать далекоидущие выводы, - передает слова Тарханова "Евро-Футбол".

Ранее появилась информация, что голландский "Фейеноорд" проявляет предметный трансферный интерес к атакующему полузащитнику московского "Динамо" Арсену Захаряну. По данным СМИ, клуб из Роттердама предлагает за хавбека сборной России 8 миллионов евро, в то время как бело-голубые хотели бы получить за него 15 миллионов.

В августе 2022 года Захаряна пытался выкупить лондонский "Челси", но сделка сорвалась, поскольку лондонский клуб не смог предложить гарантированный механизм получения "Динамо" трансферной компенсации за игрока.


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