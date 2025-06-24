"Из трех команд, которые вышли в РПЛ, у "Балтики" лучшие шансы себя проявить. Это связано с личностью главного тренера. Талалаев очень опытен и амбициозен. Вроде возраст уже не ребяческий, но у него есть искорка, присущая молодым парням. Он любит тренировать, играть, побежать, не любит проигрывать. У него отличная система подготовки. Она, может быть, не относится к зрелищному футболу, но надежно дает результат", - заявил Григорян в эфире "Матч ТВ".
Калининградская "Балтика" завершила сезон 2024/2025 на первом месте в турнирной таблице Первой лиги и завоевала прямую путёвку в РПЛ на будущий сезон. Команда набрала 69 очков в 34 турах. Вторая прямая путёвка в РПЛ досталась столичному "Торпедо", у которого 65 очков. Третьим новичком стал клуб "Сочи", занявший пятое место в итоговой таблице, но победивший "Пари НН" (1:2, 3:1) в переходных матчах.
52-летний Андрей Талалаев возглавил "Балтику" в сентябре 2024 года. Ранее специалист работал в таких командах, как "Химки", "Торпедо", "Ахмат", "Крылья Советов", "Пюник", "Тамбов", "Волга" и "Росич".
Григорян: из трех вышедших в РПЛ команд, у "Балтики" лучшие шансы себя проявить
Российский тренер Александр Григорян высказался об игре калининградской "Балтики" под управлением Андрея Талалаева.
Фото: ФК "Балтика" ВКонтакте